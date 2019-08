Morreu mulher com listeriose em Espanha. País sofre maior surto de sempre da doença

As autoridades sanitárias apontam uma fábrica de processamento de produtos alimentares de Sevilha como o local onde tudo começou © Leonel de Castro/Global Imagens

Morreu, esta terça-feira, uma mulher de 90 anos, vítima de listeriose, em Espanha.

O país está a debaixo do maior surto de sempre desta bactéria. De acordo com o ministro da Saúde espanhol, há 56 pessoas já hospitalizadas e outras cinco dezenas estão infetadas.

Na origem do surto estará carne de porco contaminada com a bactéria. As autoridades sanitárias apontam uma fábrica de processamento de produtos alimentares de Sevilha como o local onde tudo começou.

À rádio Cadena SER, a ministra da Saúde garante que o Governo está acompanhar a situação e foi dada a ordem para que nenhum produto saído daquela unidade de produção seja comercializado.

A maioria dos 114 casos confirmados é da região da Andaluzia. Dos infetados, 53 pessoas permanecem hospitalizadas, incluindo 18 grávidas e dois recém-nascidos.

De acordo com o site da Direção-Geral da Saúde portuguesa, "apesar de pouco frequente, a infeção por listeriose pode ser grave, especialmente em imunodeprimidos e recém-nascidos".