Inundações obrigam à retirada de cem mil pessoas de aldeias no Paquistão

Cerca de 100 mil pessoas foram retiradas de aldeias inundadas na província de Punjab, no leste do Paquistão, informaram esta quarta-feira as autoridades locais.

"Resgatámos 100 mil pessoas e transferimo-las para lugares mais seguros", disse o porta-voz dos serviços de emergência de Punjab, Farooq Ahmad.

Várias centenas de aldeias no Punjab (centro-leste) ficaram submersas pelas inundações do rio Sutlej e milhares de hectares de terras agrícolas, em particular plantações, foram destruídas.

Depois de ser afetada por chuvas torrenciais das monções que causaram inundações, a Índia despejou quase 85.000 metros cúbicos por segundo de água dos seus reservatórios no domingo, segundo Mohsin Naqvi, chefe do governo de Punjab.

Esta situação causou inundações a jusante, no lado paquistanês.

Os diques que deveriam proteger as habitações não resistiram e centenas de aldeias já não estão acessíveis por estrada.

As operações de socorro continuam nas zonas inundadas, onde as autoridades têm de utilizar barcos para abrigar homens, mulheres, crianças e gado.

A Autoridade Provincial de Gestão de Calamidades alertou que as inundações podem piorar ainda mais nos próximos dias, uma vez que são esperadas mais chuvas das monções nesta região.

Pelo menos 175 pessoas morreram no Paquistão em inundações, desmoronamentos de edifícios, deslizamentos de terra e outros incidentes desencadeados pelas chuvas das monções desde o final de junho.