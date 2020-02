Isto não é uma máscara. Mas contra o coronavírus há quem improvise

Por Carolina Rico 28 Fevereiro, 2020 • 11:29 Partilhar este artigo Facebook

Na China, o uso de máscara na rua é obrigatório desde que o país enfrenta o surto do Covid-19, mas com a escassez nas farmácias, muitos vêm-se obrigados a improvisar. Há quem use máscaras feitas em casa, improvisadas e desadequadas, outros protegem-se em excesso, tampando o cabelo, os sapatos ou todo o corpo com plásticos.

