"Luca, menino-soldado, falou pela primeira com verbos no futuro"

© Barnard College

Por Ricardo Alexandre 05 Junho, 2021 • 08:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Severine Autesserre é professora de Ciência Política no Barnard College e na Universidade de Columbia, em Nova Iorque. Com longo trabalho de terreno na República Democrática do Congo, mas também em Timor-Leste, na Colômbia, Somália, Israel e territórios palestinianos, acaba de publicar The Frontlines of Peace, um livro sobre as 'linhas da frente'... da paz. Um livro sobre abordagens alternativas do chamado 'peacebuilding', sobre pessoas e exemplos que devem ser conhecidos. Entrevista na TSF.

Este livro Frontlines of Peace é sobre pessoas extraordinárias, cujo trabalho rotula como revolucionário. Por exemplo, quem é Vijaya Priyadarshini Thakur?

Falo muito sobre aqueles que são os meus modelos, Vijaya, James Canberry, Leymah Gbowee que escreveu o prefácio do livro, mas poderia continuar indefinidamente. E eles vêm de todo o mundo. E têm origens muito diferentes, profissionais, religiosas, trabalham em países muito diferentes. Mas têm algumas coisas em comum. E então, conto as histórias de todas essas pessoas para mostrar que realmente podemos ajudar a construir a paz de baixo para cima. A história de Vijaya para mim é uma história que começa em 2007. E é uma história que se passa no Congo. O Congo, como sabe, está no meio de um dos conflitos mais mortíferos desde a Segunda Guerra Mundial. E assim, em 2007, um menino chamado Luca foi sequestrado e forçado a trabalhar para um grupo armado e para os rebeldes, e Luca era tão pequeno na época que não conseguia nem sequer segurar uma arma. Portanto, os seus comandantes logo o começaram a gozar e usaram-no como escudo humano.

Mas sobreviveu...

Por incrível que pareça, o Luca sobreviveu. E após três anos com o grupo armado, os comandantes da milícia libertaram-no e mandaram-no de volta para sua mãe, Justine. Mas Luca tinha dificuldade de assimilar, odiava a escola, passava fome, a mãe não tinha dinheiro. De modo que ele acreditava que a única maneira de sobreviver era usar a violência. O Luca estava sempre a fugir para se juntar de novo às milícias. As únicas vezes em que se sentia mais seguro era quando tinha uma arma na mão. Ele tinha oito anos. Era a única vida que ele conhecia.

E então, enquanto isso, nos Estados Unidos, uma jovem indiana-americana chamada Vijaya Thakur trabalhava para várias organizações com enfoque no Congo. E estava a sentir-se muito desconfortável com o trabalho que fazia porque os seus colegas usam a abordagem tradicional da Peace Inc, a abordagem de cima para baixo para construir a paz, ou seja contam com as capacidades e conhecimentos dos internacionais. E o resultado é que isso acabou por prejudicar as próprias pessoas que eles queriam ajudar. Deixe-me dar um exemplo:

A maioria dos colegas de Vijaya acredita que a violência no Congo foi devido à exploração ilegal de minerais, como coltan ou diamante. Portanto, eles concentram todo o seu tempo e esforços na defesa de novas leis sobre minerais em zonas de conflito, mas as novas legislações custam a muitas pessoas vulneráveis ​​os seus empregos, e essas pessoas precisam depois de se juntar a grupos armados para sobreviver. Assim, sempre que Vijaya viajava para o Congo, ela começava a perguntar aos cidadãos comuns o que eles acreditavam que levaria à paz. E, finalmente, decidiu tentar algo na aldeia onde Justine e Luca viviam. Em parceria com ativistas locais, Vijaya organizou longas reuniões e workshops, para que os habitantes desenvolvessem a sua própria análise do conflito nas suas comunidades e decidissem qual seria a melhor resposta.

E então, a primeira parte desse plano era para Vijaya e os seus colegas ativistas distribuírem 40 dólares americanos a cada uma das mulheres da aldeia, incluindo Justine, que usaram o dinheiro para iniciar pequenos negócios como alfaiataria ou uma loja de donuts, e os negócios descolaram. Assim, os participantes tinham dinheiro suficiente para implementar a segunda parte do plano. Então, instalaram torneiras para água potável e organizaram formação para os professores aprenderem como conter a violência étnica, em vez de a alimentar. E, finalmente, pressionaram as autoridades locais para terem proteção e melhores serviços. Luca passou a fazer três refeições por dia, tinha sapatos sem buracos e tinha modelos comportamentais ao seu redor que não usavam a violência para sobreviver e ganhar poder.

E, como Luca, todos os moradores estavam mais seguros e mais saudáveis. Sucesso era a palavra para toda a iniciativa. Luca tinha feito 13 anos e, pela primeira vez na vida, falava usando o tempo verbal futuro. Tinha parado de fugir o tempo todo e estava a fazer planos dentro da sua comunidade. Ele agora queria segurar no lápis em vez de segurar numa arma. E se você se lembrar como é a capa do meu livro, um lápis cruzado sobre uma metralhadora, pode ver onde a artista da capa se inspirou. Vijaya decidiu criar a Rede Resolve e usou essa abordagem para ajudar mais de 7.000 pessoas nos últimos 10 anos.

Com que resultados?

Todos eles eram pessoas em risco de serem recrutadas por grupos armados, e mais da metade deles eram ex-combatentes como Luca. E quando se sabe alguma coisa sobre a situação no Congo, sabe-se que as milícias se formaram e se voltaram a formar no Congo, a pressão para a remobilização foi sempre enorme. Mas nem uma única pessoa que participa dos programas Resolve começou ou voltou a lutar. E para mim a história dela é realmente inspiradora.

Mas, além de Vijaya, quais foram as suas aprendizagens mais fortes com a sua longa e profunda investigação no Congo?

O mais importante é que a maneira usual como construímos a paz em zonas de conflito, geralmente não funciona. Há uma maneira muito melhor de construir a paz. E esta maneira muito melhor de construir a paz funciona também em casa, nas nossas próprias comunidades na América do Norte e na Europa, assim como funciona nas zonas de conflito ao redor do mundo.

Por exemplo, o que acontece em Idjwi também é notável. Pode contar-nos um pouco mais sobre essa cultura de paz?

Idjwi é absolutamente fascinante. É uma ilha localizada no meio do Lago Kivu, faz parte da República Democrática do Congo. E o país tem passado por um conflito realmente massivo nos melhores 25 anos - um dos conflitos mais mortais desde a Segunda Guerra Mundial. Há uma enorme missão de paz no terreno, que tem tentado proteger a população para resolver o conflito. E, apesar de todo o trabalho das missões de paz, dos doadores, dos diplomatas e ministros dos negócios estrangeiros, vários milhões de pessoas que morreram. Temos centenas de de pessoas que continuam a morrer todos os dias. Mas o que é fascinante é que as ilhas de Idjwi têm evitado a violência massiva nos últimos 20 anos.

Num local que reúne todas as condições para que tal não acontecesse...

A ilha, de facto, contém todas as mesmas pré-condições que levaram à violência e generalizaram os combates noutras partes do Congo: uma localização geoestratégica, na fronteira entre o Congo e Ruanda, dois países que têm estado em guerra, regularmente, desde os anos 1960. Também tem recursos minerais, tensões étnicas, falta de autoridade do Estado, pobreza extrema, conflitos locais por terra e poder tradicional.

Portanto, o que é absolutamente fascinante em Idjwi é que a ilha é pacífica por causa do envolvimento diário ativo de todos os seus cidadãos, incluindo os mais pobres e os menos poderosos. Portanto, não foi a polícia, nem o Exército, nem o estado que conseguiram controlar as tensões. Os construtores da paz são os próprios membros da comunidade.

O que eles fazem é que para fomentar o que eles chamam de cultura de paz? Basicamente, garantem que todos saibam desde a mais tenra idade que eles são um povo pacífico, que a violência não é a resposta, que não devemos usar violência para resolver conflitos. E a maneira como eles resolvem conflitos é usando associações comunitárias e estruturas locais.

E também se baseiam em crenças que ajudam a prevenir a violência, como os pactos de sangue entre a maioria das famílias da ilha, os pactos de sangue são promessas tradicionais entre duas partes, que concordam em nunca se magoar uma à outra.

Idjwi... acha que é uma exceção, ou há outros lugares como esse no mundo, e não necessariamente uma ilha, mesmo que possam ser ilhas de paz?

Certo, a boa notícia é que não é uma exceção. Encontrei lugares assim em todo o mundo. Podemos encontrar esse tipo de ilha de paz que na maioria das vezes não é uma ilha literal no meio do lago, mas você pode encontrá-las no Afeganistão, no Iraque, em Israel e no território palestiniano, e você pode encontrá-los na Somália. O meu exemplo favorito é a Somalilândia. Porque na verdade é um território muito grande, maior do que a Síria ou a Coreia do Norte. E tem uma população muito grande, quatro a cinco milhões de pessoas, maior que a população do Uruguai ou da Bósnia. Então, podemos realmente encontrar esse tipo de bolsas de paz no meio das zonas de guerra mais violentas, em todo o mundo.

E quanto à importância, para si, da organização LPI, Life and Peace Institute?

A Life and Peace Institute (LPI) é um dos meus modelos quando penso em organizações não-governamentais estrangeiras que vão a zonas de conflito e tentam ajudar a construir a paz a partir de dentro. O LPI é uma organização sueca de construção da paz que está envolvida em várias zonas de conflito e geralmente concentra o seu trabalho nas organizações locais, comunitárias. E no Frontlines of Peace, eu mostro que a equipe do LPI no Congo desenvolveu uma abordagem que realmente funcionou para ajudar a construir a paz em zonas de guerra.

Os resultados foram bastante impressionantes, pelo menos durante algum tempo...

Sim, foram muito impressionantes, por algum tempo foram. Foram usados ​​como um modelo por várias organizações, até mesmo por unidades das missões de manutenção da paz das Nações Unidas, embora as coisas tenham descarrilado há alguns anos, devido a acusações de corrupção, etc. Mas a boa notícia é que as coisas agora estão no caminho certo e eles estão a retomar os seus programas no Congo, e têm financiamento e as coisas estão a melhorar novamente. Essas são as últimas notícias.

Ainda que, em algum momento, tenham que se opor aos obstáculos que normalmente são colocados pelos atores, principalmente os políticos, da abordagem convencional, da abordagem 'top-down', que tenta criar alguns obstáculos ao trabalho destas abordagens menos convencionais...

Certo, isso acontece por causa da abordagem que o LPI usou. E a abordagem que os meus modelos usam não é a abordagem padrão. Então, muitas vezes as pessoas que trabalham na Peace Inc, os líderes da Peace Inc, que usam a abordagem tradicional de cima para baixo, muitas vezes sentem-se ameaçados ou confusos com a abordagem alternativa que dá aos locais o poder. E isso cria tensões e muitas vezes os líderes da Peace Inc realmente tentam rejeitar a abordagem alternativa down-top. Mas o Life and Peace Institute tem sido muito bom em continuar a trabalhar e não foram muito afetados por esses obstáculos. Embora haja muitos outros pessoas-modelo que retrato no livro, que foram submetidos a muito assédio, e alguns deles realmente decidiram deixar as Nações Unidas ou deixar o Ministério dos Negócios Estrangeiros em que trabalhavam, porque era impossível continuar a trabalhar em certas circunstâncias .

As missões de manutenção da paz são muito importantes. Embora também sejam muito caras. Na sua opinião, despejar dinheiro em cima de problemas nem sempre é a solução...

Não, não é e às vezes pode até piorar as coisas. Estávamos a falar sobre o LPI. Uma das piores coisas que aconteceu com eles foi quando eu escrevi um artigo para o New York Times, mencionando-os como um dos modelos a seguir no Congo. Isso chamou muita atenção para eles no Congo e para os seus parceiros locais e para as aldeias que estavam a trabalhar com eles. E os doadores e as Nações Unidas começaram a despejar lá muito dinheiro. Mas queriam usar o dinheiro como sempre fazem, ou seja, com prazos muito curtos, com programas que foram decididos de fora, com todos os problemas desse modelo de que estamos a falar. E isso resultou na destruição completa de todos os esforços e todos os programas dos parceiros locais com quem o LPI vinha trabalhando há vários anos. Então, atirar dinheiro para cima de problemas não funciona, pode piorar as coisas. Mas, novamente, há uma maneira diferente de usar o dinheiro, há uma maneira diferente de construir a paz, para termos certeza de que, quando entrarmos com dinheiro, fundos e pessoas para apoiar as iniciativas locais, realmente apoiemos essas iniciativas em vez de as destruir.

Arrepende-se de ter escrito esse artigo?

Cheguei a arrepender-me sim, porque me sentia extremamente culpada. Senti-me pessimamente, porque sentia que tinha destruído algo que admirava, que salvava muitas vidas. Senti-me muito mal. Conversei com várias pessoas que trabalharam com o LPI, contei-lhes o que sentia e pedi desculpas. E eles começaram a rir e disseram-me que 'não, eu não deveria sentir-me assim' porque o artigo foi, na verdade, uma das melhores coisas que aconteceram porque chamou a atenção para o trabalho deles; ajudou a conseguir fundos de uma forma que eles não tinham capacidade para fazer. Era como se eu fosse uma pessoa de relações públicas apenas por um ou dois dias, mas fiz uma grande operação de relações públicas para eles. Ajudou muito em termos de arrecadação de fundos, em termos de publicidade e disseram-me que o que aconteceu depois não foi por causa do artigo, mas por causa das pessoas, de todas as organizações que vieram e que queriam trabalhar nesses lugares. Não pararam para entender o que era LPI, a forma como estavam a trabalhar. Não pararam para pensar em como trabalhar com a população local, chegaram e aplicaram a sua abordagem e modelo e destruíram tudo o que o LPI tinha feito.

A sua experiência no terreno em Timor Leste ajudou-a de alguma forma a chegar às ideias que defende neste livro? Timor Leste é muito dependente de laços locais e tradicionais, com os Liurais e assim por diante, mas ao mesmo tempo, ainda depende também muito das mesmas velhas elites políticas, não raramente relacionadas com os mais influentes famílias. O que é que pensa sobre isto?

Timor Leste foi muito influente de duas maneiras. A primeira é que para mim, quando fui lá, foi porque era supostamente um dos melhores exemplos de construção da paz bem-sucedida que conhecemos. Foi assim que foi retratado nos documentos políticos e académicos. Foi uma construção da paz liderada por estrangeiros, portanto, os estrangeiros conseguiram construir a paz em Timor-Leste. E quando cheguei, percebi que não, não era assim. E quanto mais conversava com as pessoas, mais percebia que, primeiro, não foi um sucesso. Ainda havia muitos conflitos em andamento que poderiam transformar-se em violência com muita facilidade. Portanto, não foi fácil. Não era uma paz sustentável...

Como aconteceu em 2006...

Sim, houve violência de novo em 2006. E várias vezes novamente depois. O segundo ponto é que dos progressos que se fizeram, muitos deles fizeram-se, não por obra e graça dos internacionais, por estrangeiros, mas sim por timorenses. Então essa foi uma das maneiras pelas quais Timor teve grande influência para mim. E a segunda forma em que Timor-Leste teve grande influência foi ao falar com pessoas que ali trabalharam no conflito, tanto intelectuais timorenses, como australianos, que me ajudaram a perceber que a forma como analisei a situação no Congo, os problemas com a Peace Inc, e a abordagem alternativa que funciona, era na verdade algo em que poderíamos usar o mesmo tipo de estrutura intelectual para compreender a situação em Timor-Leste. Disseram-me que a Peace Inc ainda era a abordagem em Timor-Leste, com os internacionais a pensar que sabem melhor, que têm a teoria, aptidões e conhecimentos corretos, etc., tentando consertar as coisas rapidamente, ou seja, todos os problemas ao mesmo tempo. E também há muita gente que é para mim um modelo a seguir e que conheci lá, que estavam realmente a serem humildes, a tentar ter tempo para falar tétum, a língua local, e para realmente apoiar o trabalho local de construção da paz. Em suma, para mim Timor Leste foi muito influente porque mostrou que mesmo num lugar que é tão diferente da África quanto se possa pensar, a abordagem geral para a paz liderada por gente de fora, de cima para baixo, não funciona. E a abordagem alternativa de baixo para cima, liderada por pessoas de dentro, realmente funciona. E há motivos para esperança. E há pessoas em todo o mundo que podem fazer as coisas funcionarem.

Algumas das histórias do The Frontlines of Peace seriam úteis para as partes no conflito Israel-Hamas, por exemplo?

Certamente, espero que sim. Porque para mim, novamente, a história de Israel e do território palestiniano é a história dos esforços fracassados ​​da Peace Inc. Os acordos de cessar fogo violados regularmente. No Frontlines of Peace, mostro que há outra maneira de construir a paz que já está em andamento em Israel e nos territórios palestinianos. Eu conto a história deste pequeno lugar chamado Neve Shalom ou Wahat Al-Salam, que tanto em árabe como em hebraico significa Oásis da Paz, uma vila fundada justamente para mostrar que o povo israelita e o palestiniano podem viver em paz juntos. Há pessoas de ambas as comunidades que vivem nesta aldeia, que partilham tudo, mesmo a escola, aprendem a língua um do outro, aprendem a cultura um do outro, administram a aldeia juntos, e quaisquer problemas que surgem resolvem-nos sem violência. Existem conflitos como em qualquer cidade, mas é o tipo de conflito que acontece em toda parte, entre donos de cães e donos de gatos, por exemplo. Sempre que há um conflito, é resolvido pacificamente, conversando e encontrando um consenso, em vez de ser através da violência. E também conheci empresários que são um modelo, vêm de fora e sabem como ajudar e são humildes e respeitosos e que realmente fazem a diferença. Eu encontrei-os em Israel e no território palestiniano, exatamente como os encontrei em todo o mundo. Então, sim, há muitas histórias que podem ajudar.

(Primeira parte: https://www.tsf.pt/mundo/e-preciso-fazer-muito-mais-para-construir-a-paz-e-prevenir-a-violencia-13802694.html)