Mais de 10 mil mortes nos EUA devido à Covid-19

Nova Iorque é uma das zonas do país mais afetadas pela pandemia © Spencer Platt/AFP

Por Lusa 07 Abril, 2020 • 08:45 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os Estados Unidos registaram esta segunda-feira mais 1.150 mortes em 24 horas e cerca de 30.000 infetados, indica a Universidade Johns Hopkins.

No total, desde o início do surto, morreram nos Estados Unidos 10.783 pessoas e o país contabiliza oficialmente mais de 366.000 casos de infeção.

Os Estados Unidos são de longe o país com os casos da Covid-19 mais oficialmente registados.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais de 1,3 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 73 mil.

Dos casos de infeção, cerca de 250 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com cerca de 696 mil infetados e mais de 53 mil mortos, é aquele onde se regista o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, contabilizando 16.523 óbitos em 132.547 casos confirmados até hoje.

A Espanha é o segundo país com maior número de mortes, registando 13.055 mortos, entre 135.759 casos de infeção confirmados até hoje.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19