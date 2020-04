Ministro holandês das Finanças diz que "garantir dívidas dos outros" não é "razoável"

O ministro holandês das Finanças repetiu que Haia não está disponível para pagar a dívida contraída por outros. Wopke Hoekstra também não aceita os Eurobonds, a mutualização da dívida europeia.

Numa mensagem deixada no Twitter, o ministro escreve: "A Holanda é e mantém-se contra a ideia dos Eurobonds. Pensamos que tal criaria mais problemas do que soluções para a União Europeia. Teríamos de assegurar as dívidas de outros países, o que não é razoável. A maior parte do Eurogrupo não apoia esta solução e é contra os Eurobonds."

NL was and remains against the idea of #Eurobonds, we think this will create more problems than solutions for the EU. We would have to guarantee debts of other countries which isn"t reasonable. The majority of the Eurogroup shares this view and does not support Eurobonds.