Mortes pela Covid-19 voltam a descer em Espanha: houve 367 óbitos em 24 horas

Espanha registou um abrandamento no número de óbitos causados pela Covid-19 nas últimas 24 horas. De quinta para sexta-feira, contabilizaram-se 367 mortes pelo novo coronavírus. São já 22.524 as mortes que a pandemia provocou no país vizinho.

Pela primeira vez, o número de pacientes curados ultrapassou a quantidade de novos infetados. As autoridades sanitárias do país anunciaram que houve 6740 novos casos de infeção, o que representa um aumento em relação aos aos contágios de quarta para quinta-feira. São agora 219.764 as pessoas que já contraíram a doença em Espanha.

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, houve 92.355 casos de recuperação.

