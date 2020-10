Mulheres entre os 50 e 60 anos com maior risco de ter Covid-19 prolongada

Para mulheres na faixa etária dos 50-60 anos, somam-se dois tipos de risco © EPA

Um estudo sugere que mulheres com idades compreendidas entre os 50 e os 60 anos apresentam um maior risco de desenvolver doença Covid-19 prolongada. Idades mais avançadas e a presença de cinco ou mais sintomas durante a primeira semana da patologia estão também associadas a uma agudização do risco de prolongamento da doença.

A investigação, noticiada pelo jornal The Guardian, foi levada a cabo por um grupo de cientistas de Londres, que recolheram e analisaram dados relativos a 4182 utilizadores da aplicação Covid Symptom Study, com estes positivos para o novo coronavírus.

Em geral, as mulheres estavam duas vezes mais suscetíveis a apresentar sintomas de Covid-19 que se prolongavam por mais de um mês, quando comparado com a sintomatologia encontrada nos homens, mas apenas até aos 60 anos, idade em que o risco tende a igualar-se.

Para idades mais avançadas o risco também acresce, com perto de 22% das pessoas com mais de 70 anos a apresentar doença durante quatro ou mais doenças. Para pessoas entre os 18 e os 49 anos, esse risco é de 10%.

Já para mulheres na faixa etária dos 50-60 anos, somam-se os dois tipos de risco: mostraram ser oito vezes mais passíveis de experienciar sintomas prolongados de Covid-19, em comparação com o grupo dos 18 aos 30 anos. A maior diferença entre homens e mulheres, no entanto, foi verificada no estrato etário dos 40 aos 50 anos, no qual o risco feminino de desenvolver doença prolongada é duas vezes superior àquele a que os homens estão sujeitos, um padrão que os investigadores comparam com o das doenças autoimunes. A artrite reumatoide, lúpus e doenças da tiroide são três vezes mais comuns nas mulheres até imediatamente antes da menopausa, quando a proporção começa a igualar-se.

Estas conclusões vêm acentuar a inclinação para a hipótese de que o sexo constitui um fator importante de diferenciação da resposta imunitária, inclusive para enfrentar o SARS-CoV-2.

Outros fatores associados a um agravamento do risco de doença Covid-19 prolongada são a obesidade e asma.

