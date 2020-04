Nova subida em Espanha: registaram-se 430 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas

Hospital em Guadalajara, Espanha © EPA

Morreram em Espanha 430 pessoas com o novo coronavírus nas últimas 24 horas. São agora 21.282 os óbitos já contabilizados no país, na sequência da pandemia de Covid-19.

As autoridades sanitárias do país também revelaram que há 3868 novos casos de infeção, o que constitui uma pequena descida face aos números de segunda-feira. O total de contágios pelo novo coronavírus em Espanha chega já aos 204.178, mas já se registaram 82.514 casos de recuperação.

A região com mais casos positivos da Covid-19 é a de Madrid, com 57.997 infetados e 7460 mortos, seguida pela da Catalunha (43.112 e 4152), a de Castela-Mancha (17.045 e 2075), a de Castela e Leão (16.259 e 1521) e a do País Basco (12.810 e 1103).

Espanha é o segundo país com mais mortos com a pandemia por cada milhão de habitantes (455 óbitos), depois da Bélgica (503) e antes da Itália (399) e França (310), numa lista em que os Estados Unidos têm 128 e Portugal 72.



O "estado de emergência" está em vigor no país desde 15 de março e até 25 de abril, tendo o chefe de Governo, Pedro Sánchez, anunciado no sábado o prolongamento deste período por mais duas semanas, até à meia-noite de 9 de maio.



O Conselho de Ministros espanhol deverá revelar esta terça-feira as condições em que as crianças poderão sair à rua a partir da próxima segunda-feira, 27 de abril, e depois de um mês de confinamento em casa.



Esta medida faz parte da proposta de prolongamento do estado de emergência que o parlamento deverá autorizar na quarta-feira.

Espanha é um dos países mais afetados pela pandemia de Covid-19 na Europa. Por esse motivo, é um dos visados pela proposta de um Fundo de Recuperação especial que será apresentada à União Europeia esta semana. A recuperação económica da crise causada pela Covid-19 pode envolver verbas no valor dos 1,5 biliões de euros, estimada pelo primeiro-ministro espanhol, com emissão de dívida perpétua, ou seja, sem prazo de pagamento.

