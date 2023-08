Pentágono aciona corpo militar na reserva para combater incêndios no Havai

© Patrick T. Fallon/AFP

O Pentágono acionou esta quinta-feira 134 efetivos da Guarda Nacional dos EUA, um corpo militar na reserva, para ajudar nas tarefas de resgate e na luta contra os incêndios que já provocaram pelo menos 36 mortos no Havai.

Em conferência de imprensa, o porta-voz do gabinete de Defesa dos EUA, Pat Ryder, acrescentou que a Guarda Nacional irá acrescentar dois helicópteros Chinook para auxiliar os trabalhos de extinção das chamas e as missões de resgate.

Além disso, a Brigada de Aviação 25 do exército norte-americano e as forças armadas enviaram para o Havai quatro helicópteros Blackhawk e Chinook, que estão a apoiar os bombeiros e a guarda costeira.

Esses efetivos resgataram 14 sobreviventes nas águas do Havai, onde se tinham refugiado do fogo e do fumo, frisou Ryder.

Várias ilhas do Havai estão a ser afetadas pelas chamas, mas os maiores danos estão a ocorrer em Maui, onde 11.000 pessoas foram retiradas, na quarta-feira, enquanto hoje se prevê que mais 1.500 tenham de abandonar a ilha.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou hoje o estado de emergência no Havai, onde se verifica uma "devastação generalizada", de acordo com fontes oficiais.