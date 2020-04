Personalidades escrevem carta aberta a incentivar solidariedade de líderes europeus

Quartel-geral da União Europeia em Bruxelas © OLIVIER HOSLET/EPA

Por Paula Dias e Catarina Maldonado Vasconcelos 23 Abril, 2020 • 09:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Mais de trinta personalidades assinam esta quinta-feira uma carta em forma de incentivo aos líderes europeus. O documento é divulgado pelo jornal Público , no dia em que a cimeira europeia se dedica a estudar respostas à pandemia de Covid-19. Académicos, antigos chefes de Estado, líderes de Governo, eurodeputados e governantes alinham a voz para pedir uma Europa do amanhã, que seja uma das grandes civilizações do século XXI.

Ouça a explicação da jornalista Paula Dias. 00:00 00:00

Os subscritores desta carta aberta apelam aos líderes europeus para que tenham coragem para falar a uma só voz e ajudar os países mais afetados pela pandemia. O documento é assinado, entre outros, pelo antigo Presidente francês Valéry Giscard d'Estaing, pelo ex-comissário europeu Carlos Moedas e por Maria João Rodrigues, presidente da Fundação Europeia de Estudos Progressistas e antiga eurodeputada.

O conjunto de personalidades de vários setores defende que a resposta a esta crise depende de novas ideias e decisões fortes. Por isso, sugerem a criação, em último recurso, de um Tesouro europeu para gerir as necessidades de empréstimo dos Estados, e consideram que o quadro plurianual 2021-20127 deveria ser revisto e tornar-se um instrumento mais poderoso de solidariedade, adaptado à situação de emergência atual.

O centro de coordenação de resposta de emergência tem de estar 100% operacional - é o que também comentam os subscritores da carta, que pedem ainda uma investigação médica mais coordenada a nível europeu.

Só com união, referem, será possível sair desta crise, que é global. Sobre o pós-pandemia e as cicatrizes que ficam pela morte de milhares de pessoas, os subscritores apelam a que se desenhe um sistema social e económico mais justo, mais sustentável e resiliente. O documento apresenta, por isso, a proposta de fixar um calendário para a criação de uma união fiscal e de dar à Europa uma dimensão política completa.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19