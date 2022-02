A peça de tapeçaria recuperada será agora devolvida à Igreja © Reprodução YouTube

A polícia espanhola conseguiu recuperar uma valiosa peça de tapeçaria do século XVII. Estava desaparecida há mais de 40 anos, depois de ter sido roubada por um famoso ladrão de arte.

Na madrugada de 7 de novembro de 1980, o conjunto de tapeçarias conhecidas como "La apoteosis de las artes" desapareceu misteriosamente da igreja de Santo Domingo de Castrojeriz, em Burgos, no norte de Espanha.

O autor do roubo? Um célebre ladrão de arte, a quem chamavam "Erik, o Belga", que foi o responsável por centenas de furtos em igrejas e capelas espanholas. Tratava-se, na realidade, de René Alphonse van den Berghe, um conhecido negociador de arte oriundo da Bélgica.

"Erik, o Belga" acabou por ser apanhado em 1982, mas foi libertado logo após três anos, de acordo com o jornal The Guardian, por ter ajudado a polícia a encontrar muitas das obras que tinha roubado. Entre elas estavam as famosas tapeçarias da "La apoteosis de las artes", que a Interpol encontrou espalhadas por Espanha, Bélgica e França.

No entanto, uma das peças das tapeçarias nunca apareceu, aquela que deveria preencher o canto inferior esquerdo do conjunto de seis peças. Mostrava o retrato de um querubim, da autoria do artista Corneille Schutz, feito em 1654. Pensava-se que estava perdida para sempre... até agora.

A peça foi finalmente recuperada e é agora devolvida à Igreja, depois de o advogado do ladrão belga - que morreu em 2020, aos 80 anos, em Málaga - a ter entregado a um polícia espanhol que estava a fazer uma investigação académica sobre roubos de arte e que entrou em contacto com este.

Até ao final da sua vida, "Erik, o Belga" nunca mostrou arrependimento pelos roubos de obras de arte, mostrando até orgulho em tê-los feito. Assumia-se como uma ladrão de "classe alta" e garantia que roubava "pelo amor à arte".