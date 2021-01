Portugal volta a registar máximos mundiais. É o pior em vários rankings da pandemia

O país assinala vários máximos no avanço da pandemia © Nuno Veiga/Lusa

Portugal é o único país do mundo com mais de mil casos por milhão de habitantes numa média a sete dias, a somar-se agora aos dados da maior incidência de infeções a um prazo de 14 dias. Há já cinco dias Portugal encontra-se nas zonas marcadas a preto ou vermelho muito escuro dados os novos casos diários de Covid-19.

Portugal aparece a cores mais escuras devido ao risco de contágio © Mapeador Global de Casos Covid-19

O país assinala vários máximos no avanço da pandemia, de acordo com o Our World in Data, elaborado pela Universidade de Oxford. Portugal é o pior Estado em número de casos e de óbitos por milhão de habitantes, quando contabilizados os contágios de domingo e a média da última semana, já que é o único país com mais de mil casos por milhão de habitantes. Aliás, há em território nacional três concelhos já com mais de cinco mil casos por cem mil habitantes: Aguiar da Beira (com 6255), Cuba (com 6224) e Figueira de Castelo Rodrigo (com 5534).

Apenas dois países têm uma taxa de incidência de infeções por 100 mil habitantes, a 14 dias: Israel e Portugal, com Portugal na liderança (1491,3 contágios por cem mil habitantes nesse período).

Foi a 21 de janeiro que Portugal ultrapassou Andorra no ranking de novos casos diários por cada milhão de habitantes e desde então manteve-se no primeiro lugar. É agora o único país no mundo com mais de mil casos por milhão de habitantes, quando analisada a média a sete dias.

Portugal integra ainda a lista dos nove países que contabilizam entre 10 e 20 óbitos por milhão de pessoas, numa média dos últimos sete dias.

