Números na Rússia voltam a subir © Dimitar DILKOFF / AFP

Por Tiago Santos 06 Maio, 2020 • 11:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Rússia registou, nas últimas 24 horas, cerca de 10.559 casos do novo coronavírus, informam esta quarta-feira as autoridades russas. As autoridades registaram ainda 86 óbitos nas últimas 24 horas.

Pelo quarto dia consecutivo, o país sofre um aumento do número de casos acima dos 10 mil. A Rússia é agora o quinto país mais atingido pela doença na Europa, ultrapassando a Alemanha, e o sexto no mundo.

O número total de mortes causadas pela pandemia sobe para 1.537.



LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19