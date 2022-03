Russos atingem armazém da Cruz Vermelha em Mariupol

Vista aérea da destruição na cidade de Mariupol © Satellite image 2022 Maxar Technologies / AFP

As forças russas atingiram um armazém da Cruz Vermelha já fora de operação na cidade de Mariupol, no Sul da Ucrânia, revelam fontes de Kiev esta quarta-feira, citadas pela AFP. Os responsáveis ucranianos alertam para um possível desastre humanitário em evolução.

"Em Mariupol, os ocupantes apontaram ao edifício do Comité Internacional da Cruz Vermelha", disse Lyudmyla Denisova nas redes sociais. "A aviação e artilharia do inimigo atirou sobre um edifício marcado com uma cruz vermelha sobre um fundo branco, o que indica a presença de feridos, de civis ou de mercadoria humanitária", acrescenta.

Denisova não especificou quando é que o ataque ocorreu e explicou que não há qualquer confirmação de mortes ou feridos, mas contactado pela TSF, um responsável da operação da Cruz Vermelha na Ucrânia esclareceu que o alvo do ataque foi um armazém de ajuda humanitária onde a organização já não tinha pessoal, porque a operação terminou entretanto.

A Ucrânia diz que os russos já mataram pelo menos cinco mil pessoas em bombardeamentos indiscriminados, mas admitem que o número de vítimas mortais possa atingir as dez mil.

