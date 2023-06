Explosão em Paris faz pelo menos 29 feridos e deixa vários prédios em chamas

Por Cátia Carmo com Margarida Serra 21 Junho, 2023 • 16:50 Partilhar este artigo Facebook

Uma forte explosão, que terá sido provocada por gás na Academia Americana de Paris, seguida de incêndio, abalou esta quarta-feira à tarde o 5.º bairro de Paris e provocou pelo menos 29 feridos, quatro deles em estado grave, e dois desaparecidos, avança a AFP. Números que a polícia destaca como sendo "provisórios", uma vez que as buscas ainda estão a decorrer. O vice-presidente da câmara do bairro, Édouard Civel, escreveu no Twitter que vários edifícios ficaram em chamas. No local estão cerca de 270 bombeiros e nove médicos.

A presidente da Câmara de Paris, Anne Hidalgo, deslocou-se ao local e ativou a "unidade de crise de Paris".

"Os meus primeiros pensamentos vão para as vítimas e as suas famílias. Estou no local e ativei a unidade de crise de Paris", escreveu a autarca no Twitter.

O vereador luso-francês na câmara da capital francesa, Hermano Sanches, contou à TSF que a fachada da escola quase desapareceu.

"Trata-se de uma parte do prédio que desapareceu quase completamente. Aquilo a que nós chamamos a Academia Americana de Paris, escola de música. Foi uma explosão muito forte, todos os vidros rebentaram nos arredores e estamos agora a falar de 17 feridos, dos quais uma dezena em estado grave. Não sabemos exatamente o que aconteceu. Há também um cheiro a gás. Esse cheiro ou já existia antes ou veio depois. Nesta hora é muito difícil saber quais são as razões", relatou Hermano Sanches.

Ouça as declarações do vereador luso-francês à TSF 00:00 00:00

Este vereador luso-francês na Câmara de Paris contou também que há vários outros prédios em chamas.

"As primeiras chamas tiveram até 20 metros de altura. Portanto há outros projetos que estão atacados, mas há uma grande concentração sobre essa da academia americana. A polícia, em menos de 10 minutos, estava no próprio lugar. A estação mais próxima está fechada, os comboios não param", acrescentou o vereador luso-francês.

Já a polícia afirmou que estava "em curso" uma operação na rua Saint-Jacques e apelou aos residentes locais para "evitarem a área". Por volta das 18h de Lisboa, o chefe da polícia de Paris, Laurent Nunez, afirmou que o incêndio está "controlado".

Foram mobilizados para o local cerca de 270 bombeiros e nove médicos. Segundo o Le Parisien, todas as janelas dos edifícios próximos da Academia Americana de Paris com três andares na rua Saint-Jacques, 277, explodiram e os prédios foram evacuados.

Cerca de 20 famílias residentes neste bairro deverão ser realojadas em breve. A câmara municipal está a trabalhar com os responsáveis sociais para encontrarem uma habitação provisória para passarem esta noite, de quarta para quinta-feira.

Nesta escola ensina-se moda, design de interiores, artes e escrita criativa.

"Vi uma bola de fogo"

Algumas testemunhas já contaram o que viram no momento da explosão.

"Estava à porta do Val-de-Grâce. Ouvi um estrondo enorme, virei a cabeça e vi uma bola de fogo com 20 ou 30 metros de altura. Pus-me a correr. E o prédio desmoronou-se com um barulho enorme. Cheirou-me a gás, mas demorei vários minutos a perceber. A polícia não tardou a chegar e disse-nos para sairmos da zona", contou ao Le Parisien Quentin, um estudante que testemunhou a explosão.

Um funcionário da autoridade educativa católica, cuja sede fica muito perto do local, contou que ouviu o barulho da "enorme explosão" durante muito tempo.

"Sentimos no corpo, quase como se estivéssemos num filme", descreveu.

Outra testemunha, um jovem de 20 anos, contou que estava a "montar um palco para um festival de música" quando sentiu o cheiro a gás.

"Senti o cheiro a gás durante dez ou 15 segundos e depois explodiu. Senti uma grande explosão, como uma onda de choque. Tudo tremeu, as janelas explodiram, os esgotos levantaram-se", relatou.

Já Maia, de 13 anos, estava numa aula de karaté no momento da explosão.

"Ouvimos um estrondo muito forte. O professor pediu-nos para sair. Houve um pouco de pânico, mas a evacuação correu bem. Quando saímos vimos as chamas a subir muito alto, cerca de dez metros. Ainda não percebi bem o que aconteceu", recordou.

Segundo o ministério público de Paris, "um edifício incendiou-se e abateu parcialmente" na rua Saint-Jacques, a algumas ruas do Panteão e do Jardim do Luxemburgo.

"Nada permite determinar a origem do sinistro" neste momento, precisou o ministério público da capital francesa.

A presidente da junta de freguesia, Florence Berthout, disse que "a explosão foi extremamente violenta", descrevendo estilhaços de vidro ainda a cair dos edifícios circundantes.

Notícia atualizada às 19h35