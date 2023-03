Zelensky descreve batalha pelo Donbass como "dolorosa e difícil"

Volodymyr Zelensky, Presidente da Ucrânia © Sergey Dolzhenko/EPA

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse este domingo que o seu exército esteve envolvido numa batalha "dolorosa e difícil" contra as forças russas na região de Donbass (leste), onde está localizada a disputada cidade de Bakhmut.

"Gostaria de prestar uma homenagem especial à bravura, força e resiliência dos soldados que lutam no Donbass", disse Zelensky no seu comunicado diário, acrescentando que foi "uma das batalhas mais difíceis. Dolorosa e difícil".

Bakhmut tornou-se num símbolo da luta pelo controlo da região industrial do Donbass, formada pelas regiões de Luhansk e Donetsk. A Rússia anexou-a sem nunca ter tomado o controlo total da região.

Zelensky também agradeceu às tropas ucranianas que "repeliram os ataques, destruíram o ocupante, enfraqueceram as posições e a logística do inimigo e protegeram as fronteiras e as cidades".

"Agradeço a todo o exército, aos guardas, aos guardas de fronteira que estão a defender o nosso Estado em Bakhmut, Vugledar, Avdiivka, Siversk, Svatove, Lyman e Zaporijjia", acrescentou.