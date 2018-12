Um consenso para governação feito em 2015 entre PS e os partidos à direita daria hipóteses para o crescimento do Bloco de Esquerda e do PCP. Essa é a perceção do vice-presidente do CDS que, nessa perspetiva, consegue entender "que o PS tenha procurado travar o eventual crescimento do Bloco e do PCP."

Mas, para Adolfo Mesquita Nunes, essa opção dos socialistas irá ter impactos negativos até porque "normalizou-se a presença do PCP e do Bloco no arco da governação" que são partidos que "não partilham do consenso Europeu."

O vice-presidente do CDS foi mais longe e acusou o Partido Comunista de "apoiar ditaduras assassinas" e, a partir do momento em que o PS se une aos comunistas, surge a ideia de que "apoiar ditaduras assassinas não tem problema para o PS."

Na entrevista a Paulo Baldaia e David Dinis para o programa " Às Onze no Café de São Bento ", o centrista deixou ainda um aviso para o futuro - "os efeitos da naturalização destes partidos [BE e PCP] no arco governativo irão ser sentidos quando saírem de lá."

O vice centrista disse ainda que dentro do PS há quem se sinta mais próximo do Bloco de Esquerda e do PCP que "têm noções de democracia muito diferentes", algo que é legitimo, "mas preocupante."

