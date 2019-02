As razões da moção do CDS ao Governo: "Não se pode enganar todas as pessoas todo o tempo"

O CDS vai apresentar uma moção de censura do Governo de António Costa e Assunção Cristas justifica-o com a "insatisfação social" da população.

"A má gestão, o excesso de promessas e o sentimento de engano que se instalou geraram o caos que vivemos neste momento, com uma insatisfação social crescente e uma contestação que não para de crescer", frisou a líder centristas.

"Não se pode enganar todas as pessoas todo o tempo", atirou Cristas, acusando o Executivo de Costa de ser "o Governo dos serviços públicos mínimos e da carga fiscal máxima".

A líder do CDS acredita que "as pessoas aperceberam-se que no início do mês têm um pouco mais de dinheiro mas quando chegam ao fim do mês estão com muito menos do que tinham anteriormente".

A Saúde é, para a líder centrista "o caso mais gritante" da atualidade. "O SNS dá uma má resposta", reiterou, dando exemplo de tempos de espera de anos e de os doentes terem de levar lençóis ou toalhas de casa. "Ao mesmo tempo que os serviços degradaram, a dívida do SNS a fornecedores e credores disparou quase mil milhões de euros em três anos", reforçou, revelando que o número de demissões de médicos e direções clínicas é "assustador".

Cristas salvaguarda que o país está a assistir a "uma deriva ideológica de esquerda", frisando que "para o CDS a ideologia não pode estar acima da saúde dos portugueses nem pode ser arma de negociação partidária".

