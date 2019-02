CDS avança com moção de censura ao Governo

O CDS vai apresentar uma moção de censura contra o Governo, avança o jornal Expresso . A TSF confirmou que a decisão acabou de ser tomada em Comissão Executiva.

O anúncio oficial será feito esta tarde, está agendada uma conferência de imprensa para as 16h00.

Esta é a segunda vez nesta legislatura que o CDS apresenta uma moção de censura ao executivo liderado por António Costa. Em 2017, foi chumbada com os votos da esquerda parlamentar, uma moção que pretendia censurar o Governo pela atuação durante os incêndios.

Na moção com o título "Pelas falhas do Governo nos incêndios trágicos de 2017", os centristas acusaram o Governo de falhar na "função mais básica do Estado: proteger as pessoas".

"Esta censura dá voz à indignação de muitos portugueses que se sentem abandonados e perderam a confiança no Governo, o primeiro responsável pela condução do Estado", disse, na altura, o líder parlamentar centrista, Nuno Magalhães.

Na altura o PSD votou ao lado dos centristas, com Pedro Passos Coelho a considerar que o Governo "não merece uma segunda oportunidade"

Esta é a oitava moção de censura apresentada pelo CDS-PP e, em 43 anos democracia, a 30.ª a ser discutida na Assembleia da República.

Para ser aprovada, é necessária uma maioria absoluta de deputados, ou seja 116 dos 230 deputados. E se for aprovada, o artigo 195.º determina a demissão do Governo "a aprovação de uma moção de censura por maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções".

Só uma moção fez cair o Governo

Esta moção agora apresentada pelo CDS tem chumbo pré anunciado, caso se confirme o voto contra com que a esquerda respondeu à anterior moção, e essa rejeição não será caso único na história da democracia portuguesa.

Até hoje apenas uma vez um Governo caiu devido a uma moção de censura. Foi em abril de 1987, quando o PRD, o Partido Renovador Democrático, avançou com uma moção contra o Governo minoritário do PSD, na altura liderado por Cavaco Silva, o pretexto foi criticar a visita de uma delegação de deputados à Estónia, numa altura em que esta república báltica ainda integrava a antiga União Soviética.

Na tabela dos partidos que mais censuraram governos, o CDS leva vantagem, agora com oito moções seguido pelo PCP, com sete.

No meio da lista estão o PS e o BE com cinco moções cada um ,e o PEV com duas.

O PSD é o partido que menos recorre a esta figura: apenas apresentou uma, no ano 2000 contra o Governo de António Guterres.

Já na lista dos govermos mais censurados, o executivo de Pedro Passos Coelho tem o recorde com seis moções em quatro anos, seguido pelos governos de José Sócrates, quatro no tempo da maioria absoluta, e mais duas no governo minoritário.