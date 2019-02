Comissão parlamentar de inquérito à Caixa toma hoje posse

A comissão parlamentar de inquérito à gestão da Caixa Geral de Depósitos (CGD) toma posse, esta quinta-feira, ao final da tarde, após o plenário. A informação foi avançada aos jornalistas pelo deputado e porta-voz da conferência de líderes parlamentares, Duarte Pacheco, no final da reunião desta manhã.

Segundo o deputado social-democrata, a composição da comissão parlamentar de inquérito - que vai ser presidida pelo deputado do PSD Luís Leite Ramos - foi aprovada na conferência de líderes, durante a reunião em que esteve presente o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues.

A comissão, cujos trabalhos não devem ultrapassar os 120 dias, é composta por sete deputados do PSD, sete do PS, um do BE, um do PCP e outro do CDS-PP.

Pelo PS, que terá João Paulo Correia como coordenador dos socialistas, participam ainda nos trabalhos os deputados Fernando Rocha Andrade, Constança Urbano de Sousa, Carlos Pereira, Isabel Moreira, João Marques e Jorge Gomes.

Já pelo PSD, o coordenador será o deputado Duarte Pacheco. Conceição Ruão, Duarte Marques, Inês Domingos, Carlos Silva e Virgílio Macedo são os outros deputados social-democratas na comissão de inquérito à recapitalização da Caixa Geral de Depósitos e à gestão do banco público.

O PCP indicou o deputado Paulo Sá como efetivo na comissão, enquanto pelo BE será a deputada Mariana Mortágua a representar os bloquistas.

A posse será conferida pelo presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, que elogiou, no final de janeiro, o "sinal de maturidade e de responsabilidade" dado pelos grupos parlamentares ao responderem ao repto para que se chegasse a um consenso e a um texto único tendo em vista o arranque da comissão parlamentar de inquérito.

Depois de o CDS-PP ter anunciado que iria propor a criação de uma nova comissão de inquérito à Caixa, Ferro Rodrigues pediu aos diversos grupos parlamentares que chegassem a acordo para um texto comum, por forma a evitar a "proliferação" de propostas.

O primeiro partido a anunciar que iria avançar com uma proposta para uma nova comissão de inquérito foi o CDS-PP, que depois acabou por chegar a um consenso com BE, PSD e PS. O PCP não rubricou o texto final, mas não se opôs à realização da comissão parlamentar de inquérito.