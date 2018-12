Deputado Nuno Sá nega falsa presença no Parlamento

A Direção do Grupo Parlamentar do PS anunciou esta segunda-feira que o deputado Nuno Sá garantiu que esteve presente na reunião plenária de 12 de junho de 2017, desmentindo assim as notícias que dão conta de uma falsa presença na Assembleia da República.

A informação foi avançada pelo Observador e dava conta de uma viagem a Famalicão do deputado eleito pelo círculo de Braga no referido dia.

O jornal explica que, num vídeo do plenário do dia 12, que começou às 15h02, Nuno Sá não aparece, embora haja registo da sua presença.

Em comunicado, a direção do Grupo Parlamentar do PS refere que Nuno Sá já desenvolveu diligências junto dos serviços da Assembleia para o apuramento da verdade. O deputado referiu ainda que, caso sejam confirmadas irregularidades, irá renunciar ao seu mandato.

Leia o comunicado do Grupo Parlamentar do PS

"A Direcção do Grupo Parlamentar do PS foi, esta tarde, informada, pelo Deputado Nuno Sá, eleito pelo Círculo Eleitoral de Braga para a Assembleia da República, sobre o conteúdo de uma notícia difundida por um órgão de comunicação social, onde o deputado é mencionado como tendo estado presente nos trabalhos do plenário do Parlamento, quando, segundo o mesmo jornal, no dia 12 de Junho de 2017, se encontraria a desenvolver trabalho político em Famalicão.



O Deputado Nuno Sá deu conta à Direção do Grupo Parlamentar que esteve presente na reunião plenária em causa e que desenvolveu já as diligências, junto dos serviços da Assembleia da República, para o completo esclarecimento da situação referida.



O Deputado Nuno Sá informou, de igual modo, a direção do Grupo Parlamentar, que renunciaria ao seu mandato caso se comprovasse a irregularidade que lhe é apontada, mesmo que, como agora reitera, nunca tenha solicitado a qualquer pessoa para proceder a qualquer registo indevido da sua presença em reunião plenária."

