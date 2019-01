Marcelo esteve na Baixa de Lisboa após confrontos e pede bom senso em período pré-eleitoral

O Presidente da República deslocou-se na segunda-feira à Baixa de Lisboa após os confrontos entre a Polícia e moradores do Bairro da Jamaica, que se manifestavam naquele local.

Em reação aos acontecimentos, Marcelo Rebelo de Sousa alerta que não se pode "generalizar comportamentos" e sublinhou que o Ministério Público já está a atuar. "Há situações específicas que estão a ser objeto" de investigação.

O chefe de Estado lamentou ainda que a situação esteja a ser usada como arma de arremesso a nível político.

"Estamos a viver um período pré-eleitoral, em que a reflexão sobre estes factos entra na discussão eleitoral geral, mas espero que haja a noção de que não há, do ponto de vista da democracia, nada que seja excecionalmente positivo em generalizar comportamentos isolados", disse, frisando ainda a importância do papel das forças de segurança ao serviço do Estado de Direito democrático.

LEIA MAIS



Ministério Público abre investigação aos incidentes no Bairro da Jamaica

PSP abre inquérito interno após confrontos entre agentes e moradores no bairro da Jamaica