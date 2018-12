Governo está "isolado". PSD quer solução semelhante à das ilhas

O presidente do PSD sublinha a posição "isolada" em que o Governo ficou depois do diploma das carreiras dos professores ter sido devolvido esta quarta-feira por Marcelo Rebelo de Sousa.

À semelhança do que tinha dito o Bloco de Esquerda , Rui Rio lembrou o que foi feito nas ilhas exemplo das ilhas e garantiu que é possível chegar a um acordo com os sindicatos sem que se ponham em causa as finanças públicas.

"O Governo ficou isolado porque teve uma posição muito radical e ficou perdido - ou encostado - nessa sua posição radical. Aquilo que pretendemos é que se faça um processo negocial como foi feito quer na Madeira, onde o Governo é do PSD, quer nos Açores onde o Governo é do PS, com os professores e com os sindicatos e com soluções que não ponham em causa a sustentabilidade das finanças públicas. Isso é possível", defendeu o líder social-democrata.

Rui Rio dá as negociações na Madeira e Açores como exemplos a seguir.

A Assembleia Legislativa da Madeira aprovou, já no fim de novembro e por unanimidade, uma proposta legislativa regional que garante a recuperação total do tempo de serviço congelado dos professores, de 9 anos, 4 meses e 2 dias, precisamente o que os sindicatos dos professores têm reivindicado no Continente.

No dia seguinte a esta aprovação na Madeira, o presidente do Governo dos Açores anunciava que tinha dado indicações para que se abrissem negociações com os sindicatos da região com vista à recuperação integral e de forma faseada, em seis anos, do tempo de serviço congelado.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vetou esta quarta-feira o diploma do Governo que prevê a recuperação parcial do tempo de serviço dos professores.

Numa nota publicada na página da Internet da Presidência da República, o chefe de Estado justificou a devolução ao executivo sem promulgação por entender que a norma incluída pelos partidos no Orçamento do Estado para 2019 obriga a que o diploma "seja objeto de processo negocial".