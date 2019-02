Rangel é cabeça de lista do PSD às Europeias. As cinco características que convenceram Rio

O anúncio já era esperado e chegou poucos minutos depois das 18h desta quinta-feira: Paulo Rangel vai ser o cabeça de lista do PSD às Europeias, uma notícia que a TSF já tinha avançado.

Rui Rio deu a conhecer a escolha do eurodeputado da sede dos social-democratas, em Lisboa, garantindo que escolheu Rangel com base em cinco características: "o gosto pelos assuntos europeus", o "elevado potencial cultural, intelectual e profissional", a "experiência política", o "conhecimento dos dossiers europeus" e, por último, "peso político na União Europeia no sentido de melhor defender os interesses de Portugal".

Foi com base nestes aspetos que Rio apresentou à Comissão Política Nacional o nome de Rangel, indicação que foi aprovada por unanimidade. A lista completa vai ser entretanto enviada ao Conselho Nacional, ficando a aguardar a aprovação por parte do mesmo.

Aos 50 anos, Paulo Rangel será pela terceira vez o cabeça de lista do PSD às eleições europeias, depois de se ter estreado como 'número um' em 2009 e repetido o lugar em 2014, então numa lista de coligação PSD/CDS-PP. Rio não se mostrou preocupado com esta repetição, considerando mesmo que Rangel "não é dispensável" do cargo.

"Junta a experiência política nacional: foi deputado, líder parlamentar, membro do Governo e candidato a líder do PSD", relembrou o líder do PSD.

Destacando os principais dossiers em discussão na Europa, como o da "crise migratória", da "segurança em que a UE tem de estar cada vez mais empenhada face ao que é a política dos EUA em relação à NATO", o da "reforma da união económica e monetária", da "degradação dos sistemas político-partidários tradicionais, com o aparecimento de fenómenos da extrema-direita e populistas exageradamente tradicionalistas" e ainda o do Brexit, o líder social-democrata garantiu que Rangel tem conhecimento destes temas como "pouca gente em Portugal."

Rio destacou também a importância do agora cabeça de lista no panorama do Partido Popular Europeu, do qual Rangel é vice-presidente. O líder do PSD revelou mesmo que, de "dentro do próprio PPE" lhe chegaram pedidos para que Rangel continuasse a ser deputado europeu.

Leia mais:

- Rui Rio anuncia Paulo Rangel como cabeça de lista às Europeias