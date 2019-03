Relações familiares no Governo? "Estamos a falar de dez pessoas em 300 ou 400"

Ouça o programa Almoços Grátis com David Justino e Porfírio Silva

No caso das relações familiares no Governo, Porfírio Silva considera que não deve haver uma generalização, mas admite que tem de haver "fronteiras daquilo que é normal e escrutinável e daquilo que não é aceitável".

O dirigente do PS começa por falar de si e da sua mulher, deputados na Assembleia da República, e realça que não pode haver uma "roleta" para decidir quem abandona a carreira política. Pouco antes, já David Justino tinha referido que, na sua opinião, era diferente existirem familiares no Parlamento ou no Governo.

"O problema destas vagas de conversa é que há quem faça um discurso 'clean' e há quem ponha tudo ao barulho", afirma, frisando que é preciso limites e que "não vale tudo".

"Vamos supor que um ministro designa para seu secretário de Estado um cônjuge e que essa relação não é conhecida. Há duas marcas de perigo: temos dois titulares de cargos políticos em relação hierárquica de dependência - parece-me mal - e depois haveria o problema do secretismo e da falta de transparência", exemplifica.

Contudo, não acredita que seja isso que está em causa. "Não estamos a falar do Governo, estamos a falar de Governo, assessores, adjuntos, etc... serão 300 ou 400 pessoas. O que se está a tentar dizer é que há um grupinho de 15 ou 20 dentro dos quais há três ou quatro casos. Não, nós estamos a falar de 300/400 pessoas e estamos a falar de sete, oito, nove ou dez pessoas em 300 ou 400", realça.

Porfírio reitera que é preciso "encontrar as fronteiras daquilo que é normal e escrutinável e daquilo que não é aceitável" e, principalmente, ver um "efeito mais profundo" e perceber que o "verdadeiro problema é a colisão de interesses entre interesse público e privado".

"O que é muito menos escrutinado é a relação entre quem tem uma posição pública e uma privada, sendo que o interesse público pode ser prejudicado nessa relação privada", justifica o socialista.

Porfírio Silva fez ainda uma "proposta de fronteiras éticas" e revelou que "não podemos ter titulares de cargos políticos com relações hierárquicas entre si e a transparência ser escrutinável".

* Com Anselmo Crespo e Nuno Domingues

