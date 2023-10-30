Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro e Braga estão esta segunda-feira sob aviso amarelo devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso amarelo para estes quatro distritos vai estar em vigor entre as 09h00 e as 15h00 desta segunda-feira.

O IPMA colocou também os distritos do Porto, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga sob aviso amarelo por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com quatro a 4,5 metros

Estes seis distritos vão estar sob aviso amarelo entre as 12:00 e as 24:00 de hoje.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.