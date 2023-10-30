Sete distritos do continente vão estar na quinta-feira sob aviso laranja devido à previsão de agitação marítima forte, indicou esta segunda-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob aviso laranja entre as 03h00 e as 06h00 de quinta-feira por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com 5 a 7 metros, podendo atingir altura máxima de 14 metros.

Estes sete distritos vão estar sob aviso amarelo devido à agitação marítima entre as 12h00 desta segunda-feira e as 00h00 de terça-feira e entre as 21h00 de quarta-feira e as 03h00 de quinta-feira.

O IPMA colocou também sob aviso amarelo os distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro e Braga devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes, pontualmente de granizo e acompanhados de trovoada entre até às 18h00 desta segunda-feira e entre as 21h00 de terça-feira e as 03h00 de quarta-feira.

Também os distritos de Viseu e Vila Real vão estar sob aviso amarelo por causa da chuva forte entre as 00h00 e as 03h00 de quarta-feira.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.