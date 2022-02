"A última curva do caminho" de Nicolau Coelho, por Manuel Jorge Marmelo

Manuel Jorge Marmelo em entrevista na Manhã TSF © José António Barbosa

"A Última Curva do Caminho" é o título do último romance de Manuel Jorge Marmelo. O escritor foi entrevistado por Fernando Alves na Manhã TSF e revelou um pouco do conteúdo do seu mais recente livro.

A história retrata o fim de vida do escritor Nicolau Coelho, que se refugia numa vila do interior.

Manuel Jorge Marmelo revelou que o início da história coincide com "o início da Segunda Guerra Mundial". Por isso, os leitores vão "ter sempre presente o medo" que resulta dos ataques dos submarinos da Alemanha Nazi.

Nicolau Coelho não escreve o livro, mas, na ótica do autor, "a sua cabeça está a escrevê-lo". Por isso, o resultado "da maquinação interior do personagem é o livro que as pessoas vão ler", adiciona.

O autor revelou que nem a aldeia, nem o país do romance "estão identificados", apesar de Fernando Alves ter questionado sobre as semelhanças com a vila portuguesa de Castelo de Vide.

O livro de Manuel Jorge Marmelo chega às livrarias no próximo dia 10 de fevereiro. "A Última Curva do Caminho" tem a chancela da Porto Editora.