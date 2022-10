Espada de D. Dinis retirada do seu túmulo no Mosteiro de Odivelas. Eis as fotografias

Por Melissa Lopes 26 Outubro, 2022 • 10:25 Partilhar este artigo Facebook

A Direção-Geral do Património (DGPC) classifica-a como "uma das raras espadas régias encontradas na Europa". A espada de D. Dinis (1261-1325), encontrada na sequência da intervenção de conservação e restauro do túmulo do rei iniciada em 2017, ainda tem muito para contar.

Esta segunda-feira, depois de quase 700 anos guardada a 'sete chaves', a espada de D. Dinis foi, cuidadosamente, retirada do túmulo para ser restaurada mas também estudada.

"Feita de ferro, punho de prata e aplicação de esmalte, é uma das raras espadas régias encontradas "in situ" na Europa", assinala a Direção-Geral de Património Cultural, partilhando imagens do momento em que este elemento histórico foi retirado, com cuidados específicos, do túmulo.

Maria Antónia Amaral, coordenadora do estudo, diz mesmo que esta é uma espada rara em todo o mundo. "Era uma espada de aparato. Digamos que não era uma espada que o rei levasse para a guerra, uma vez que está cheia de decoração e tem um peso muito grande na parte do punho", detalha.

A espada está no túmulo desde 1325, ano da morte do rei.

O estudo e o trabalho de restauro é da responsabilidade dos técnicos da DGPC e dos técnicos da Câmara Municipal de Odivelas.