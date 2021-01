Morreu o escultor João Cutileiro

Por Carolina Rico 05 Janeiro, 2021 • 08:09 Partilhar este artigo Facebook

Morreu, aos 83 anos, o escultor João Cutileiro, confirmou a TSF junto de fonte próxima da família.

João Cutileiro é autor do Monumento ao 25 de Abril instalado no Parque Eduardo VII, em Lisboa, entre muitas outras obras, onde se destacam as esculturas em mármore de corrente figurativa. O "intimismo", o "erotismo" e o "amor" são temas recorrentes da sua obra.

O seu trabalho mais célebre, e polémico - D. Sebastião, em Lagos - desafiou o Estado Novo em 1973.

O escultor nasceu em Lisboa em 1937, mas vivia e trabalhava em Évora, onde está exposta uma parte da sua obra, desde 1985.

Doutor Honoris Causa pela Universidade de Évora, João Cutileiro iniciou-se nas artes em ateliês de vários mestres e depois de uma breve passagem pela Escola de Belas Artes de Lisboa, por ifluência de Paula Rego rumou à Slade School of Art, em Londres, onde se diplomou.

No início da década de 1960, Cutileiro regressou a Portugal e revolucionou a estética da estatuária nacional, com projetos marcados pelo experimentalismo.

João Cutileiro era irmão do diplomata, antropólogo e escritor José Cutileiro, que morreu em maio de 2020.

Notícia em atualização