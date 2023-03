"Não é o Dia do Teatro com que sonhava"

Jorge Castro Guedes, diretor da Seiva Trupe © Artur Machado/Global Imagens

"Convoca-se um Teatro Vivo" é o nome do programa que a Seiva Trupe realiza para assinalar o Dia Mundial do Teatro. Apesar das dificuldades financeiras e de só ter verbas para manter a Seiva Trupe aberta até ao final de abril, a companhia faz questão de assinalar a data.

O diretor da Seiva Trupe - Teatro Vivo explica que apesar do momento difícil que vivem, o programa tem entrada livre. Jorge Castro Guedes sublinha que esta data é duplamente importante. "Primeiro, porque esta é também a data do primeiro aniversário da inauguração da Sala Estúdio Perpétuo, que culmina um prazo de 9 anos em que a Seiva Trupe esteve sem sala. Neste dia 27, vamos fazer uma performance chamada "Convoca se um teatro vivo", poesia, música e uma homenagem ao António Reis, um dos fundadores da Seiva Trupe. Vai ainda ser apresentado o novo sítio da internet da companhia."

Ouça aqui, na íntegra, a conversa da TSF com Jorge Castro Guedes, diretor da Seiva Trupe

A Seiva Trupe continua à espera de respostas do Ministério da Cultura. A companhia foi excluída dos apoios da Direção-Geral das Artes para o quadriénio 2023/2026. Jorge Castro Guedes não se conforma e sublinha que só têm verbas para manter a Seiva Trupe até ao final de abril.

"A Seiva Trupe tem uma gestão extremamente cautelosa e tinha uma reserva para três, quatro meses. Além disso foi cortada toda a atividade e, portanto, eu estou a falar da manutenção mínima da sala e de uma estrutura de três pessoas neste momento. A situação é sustentável até ao final de abril no máximo dos máximos, a partir daí só teremos a possibilidade de pagar as instalações, mas acredito na resolução do problema. Não era o dia do teatro que com que sonhava... mas é um momento de alegria, de festa e em que esperamos a solidariedade das pessoas."

Jorge Castro Guedes garante que não vai desistir e acusa o Ministro da Cultura de falta de coerência. "A Seiva Trupe foi eleita e não elegível, foi eleita pelo júri que escolheu a Seiva Trupe e a dotação orçamental não chegou."

A Seiva Trupe assinala o Dia Mundial do Teatro com a iniciativa a que deu o nome "Convoca-se um teatro vivo".