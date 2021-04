Prontos para o regresso dos espetáculos ao vivo? Braga fez o teste com 400 pessoas

Por Carolina Rico 30 Abril, 2021 • 08:45 Partilhar este artigo Facebook

O espaço exterior do Altice Braga Forum foi esta quinta-feira à noite palco de um espetáculo-teste com participação de 400 pessoas. Fernando Rocha foi o anfitrião.

Todos os espectadores formam testados à Covid-19 à entrada e assistiram ao stand up do humorista de máscara e sentados em cadeiras com distanciamento de dois metros. O evento foi supervisionado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Esta sexta-feira à noite haverá um novo espetáculo em Braga, desta vez um concerto com Pedro Abrunhosa, com a mesma lotação, mas para assistir de pé.

Os participantes não podem ter menos de 18 anos nem mais de 65, não terem estado infetados com o coronavírus nos últimos 90 dias e não pertencerem a grupos de risco.

O objetivo destes dois eventos-piloto é definir "novas orientações técnicas e a realização de testes de diagnóstico de SARS-CoV-2 para a realização de espetáculos e festivais", anunciou o Ministério da Cultura.

A partir deste sábado são permitidos grandes eventos com uma lotação máxima de até 50% do local em que ocorram e as salas de espetáculo passam a estar abertas até às 22h30 em todos os dias da semana.

