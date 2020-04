Rock in Rio adiado para 2021

Rock in Rio decorre, habitualmente, no Parque da Bela Vista, em Lisboa © Sara Matos/Global Imagens

A organização do Rock in Rio Lisboa anunciou, esta sexta-feira, o adiamento do evento para 2021. O festival de verão que decorre no Parque da Bela Vista, em Lisboa, deveria realizar-se nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho deste ano, mas, devido à pandemia de Covid-19, fica marcado para 19, 20, 26 e 27 de junho de 2021.

Os bilhetes já adquiridos para a edição deste ano serão válidos para as novas datas, embora se aguarde ainda a confirmação do novo cartaz.

"Iremos aguardar pelo levantamento do estado de emergência para partilhar outras informações dirigidas aos portadores de bilhetes, assim como novidades relativas a cartaz", esclarece, em comunicado, Roberta Medina, organizadora do espetáculo.

A organização do Rock in Rio confirma ainda que ficará anulado o intervalo de um ano habitualmente deixado entre a realização de cada edição e o que o festival seguinte decorrerá em 2022, como estava previsto.

