Romances, enciclopédias e Harry Potter a caminho da Ucrânia

© Photo by Ergita Sela on Unsplash

Por Cristina Lai Men 05 Maio, 2022 • 07:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A recolha de livros, que vão ser enviados para a Ucrânia, superou as melhores expectativas de Ana Filomena Amaral.

A escritora lançou há cerca de um mês, a campanha "Livros pela paz" e recebeu 1400 títulos, em inglês, russo e ucraniano. "São sobretudo romances para os adultos, enciclopédias e livros de imagens. Há muitos do Harry Potter." Alguns escritores portugueses enviaram também os seus livros em ucraniano e "as bibliotecas ofereceram material de pintura" para as crianças.

Ana Filomena Amaral acredita que os livros "vão ajudar a aliviar o sofrimento inimaginável deste povo", lembrando que nas imagens que tem visto da guerra, as crianças estão sempre com um livro na mão, ou seja, "onde não existe mais nada, o livro será a única forma de evasão e escape".

Ouça aqui a reportagem da TSF 00:00 00:00

Os livros vão ser entregues esta quinta-feira, num armazém no Cacém, de onde seguirão para a Ucrânia.

No entanto, a iniciativa da cooperativa Arte-Via pode não ficar por aqui.

"O trabalho ainda agora começou", refere Ana Filomena Amaral. "Há todo um país que é necessário reconstruir" depois da guerra. Assim, "quando as bibliotecas voltarem a abrir fisicamente, o trabalho terá de ser continuado". Nesse momento, poderá haver uma nova campanha, pois "os livros salvam vidas". Ajudam a voar para longe de situações difíceis, como a guerra que se arrasta na Ucrânia.

Mas, por enquanto, os 1400 livros vão viajar até um país que vive as páginas mais negras da sua história.