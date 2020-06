Um "pote de amor de todas as cores". Ilustrações valem fundos para 15 instituições

"Ilustrar por um mundo melhor" é o mote do projeto © Uma Causa Por Dia

"Desenhei um tesouro, e lá dentro, em vez de se encontrar um pote de ouro no arco-íris, encontramos um pote cheio de amor, de amor de todas as cores." A ilustração que Diana Reis concebeu para a AMPLOS, envolvida na luta pela causa dos direitos LGBT I+, tem um "sentido metafórico", mas é mais do que um esquisso do "lado positivo" do combate pelos direitos humanos.

Foi durante o confinamento que a também ilustradora Maria Reis Rocha e Diana Reis se deixaram inspirar pelo trabalho de 15 associações sem fins lucrativos. O resultado foi uma paleta de 30 ilustrações originais, que estão agora à venda na página "Uma Causa Por Dia", e cujo valor da venda reverte na totalidade para as instituições.

"A nossa ação é muito importante, mas não conseguimos administrar e não somos cientistas, e queremos contribuir o máximo possível para a sociedade", admite a artista, em entrevista à TSF. O projeto "Uma causa por dia" abrange iniciativas como SOS Racismo, a Comunidade Vida e Paz ou a Animal. Em suma, como reconhece Diana Reis, serve o propósito de "abordar questões que são importantíssimas" e o de "mostrar que, se nos juntarmos todos por isto, mais depressa chegamos lá".

São no total 30 ilustrações originais que estão à venda no site com o nome do projeto. Durante este mês são apresentadas as ilustrações de "Uma Causa Por Dia", mas a campanha estará em vigor pelo menos até ao final de julho. As imagens são vendidas em séries fechadas de 50 reproduções de alta qualidade, assinadas à mão e certificadas.

