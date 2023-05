Associação espera atribuição de licenças de exploração de energias oceânicas "ainda este ano"

© Patricia de Melo Moreira/AFP (arquivo)

Por TSF 24 Maio, 2023 • 14:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente da Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN), Pedro Amaral Jorge, disse esperar que o Governo defina um quadro regulatório para a atribuição de licenças de exploração de energias oceânicas "ainda este ano".

"Seja qual for o processo que o Governo e que as tutelas decidam sobre como é que este processo avance, é expectável que o arranque do processo competitivo de atribuição, quer do direito marítimo, quer da atribuição do acesso à rede elétrica de serviço público para se poder vender essa eletricidade, arranque ainda este ano", disse Pedro Amaral Jorge, em declarações à TSF.

Ouça as declarações de Pedro Amaral Jorge. 00:00 00:00

Sobre o compromisso dos estados-membros de chegar a uma potência offshore combinada de 111 gigawatts até 2030, o presidente da Associação de Energias Renováveis considerou que "Portugal está no caminho certo e mais avançado que muitos países europeus".

"No futuro é agarrarmos este desafio e olharmos para uma oportunidade de desenvolvimento do país", acrescentou.

00:00 00:00

O primeiro-ministro, António Costa, lançou em junho um desafio de ter instalados dez gigawatts de capacidade eólica no mar até 2030, tendo Portugal fechado 2022 com uma potência renovável de mais de 16 gigawatts e megawatts de offshore.

A Conferência Oceânica da APREN vai debater esta quarta-feira, durante a manhã, no Museu do Oriente, em Lisboa, os principais temas relacionados com o desenvolvimento das renováveis offshore em Portugal.