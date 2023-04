Cães de gado com apoio até 1138 euros. Candidaturas abertas

José Costa, pastor de 55 anos em Alvadia © TSF

Até 31 de maio os pastores portugueses podem candidatar-se a uma medida de apoio ao cão de proteção de gado contra ataques de lobo. As ajudas podem variar entre 350 euros para um cão e até 1138 euros para quem tiver quatro.

Segundo o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), estão abrangidas as raças cão de castro laboreiro, cão de gado transmontano, cão da serra da estrela e rafeiro do alentejo. Os cães têm de ter idade entre os 6 meses e 15 anos e estar, efetivamente, no exercício da função de guardador dos rebanhos.

Para usufruir da ajuda, o criador tem de ter um mínimo de três ovelhas ou cabras, ou então dez vacas, para um cão. Os mínimos podem ir até 30 ovelhas ou cabras, ou 100 vacas, para conseguir apoio para quatro cães.

José Costa, pastor de 55 anos em Alvadia, Ribeira de Pena, apenas pode candidatar quatro: três castro laboreiro e um transmontano. São quatro dos seus seis cães, um deles mais pequeno e mais virado para a organização do rebanho de 230 cabras do que para a sua proteção contra os lobos.

José considera que qualquer apoio para os cães é "bem-vindo", pois "eles comem muita ração". Pela sua parte, faz as contas a "14 euros e tal por cada saco de ração de 20 quilos", o que dá para "dois ou três dias". O que lhe vale é que ainda não contabilizou quanto gasta por ano, mas "é bastante". Se conseguir o apoio, pode não chegar para pagar tudo, mas já será "uma ajuda importante".

"Quantos mais cães houver, eles [ICNF] menos indemnizações pagam", depreende, já que assim poderão registar-se menos ataques aos rebanhos. Salienta que "quem tem gado devia ser obrigado a ter cães, de preferência específicos para a zona e que sejam fortes", sublinha, sempre com a proteção do gado como objetivo principal.

José Costa, conhecido como o Zeca de Alvadia, já não vê lobos há bastante tempo, mas não dispensa ter vários cães de gado para os escorraçar no caso de aparecerem. É que "afugentar ainda conseguem, mas não têm capacidade para lutar com eles". E se for só um, daí a pouco já vem com o rabo entre as pernas". É que, frisa, "há lobos muito fortes".

As candidaturas aos apoios aos cães de proteção de gado contra o lobo devem ser feitas no portal na Internet do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas.