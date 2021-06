Caso BPN. Tribunal da Relação mantém pena de seis anos de prisão para Arlindo de Carvalho

Arlindo de Carvalho © Júlio Lobo Pimentel/Global Imagens

Por TSF 02 Junho, 2021 • 17:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Tribunal da Relação decidiu manter a pena de seis anos de prisão para o ex-ministro da Saúde, Arlindo de Carvalho, no processo ligado caso BPN, avança a SIC Notícias. O antigo governante, que foi considerado culpado pelos crimes de fraude e burla qualificada, perde, assim, o recurso.

O Ministério Público tinha pedido a condenação a prisão efetiva para todos os arguidos deste caso, sustentando que Arlindo de Carvalho e José Neto terão recebido indevidamente cerca de 80 milhões de euros do BPN e do Banco Insular de Cabo Verde, na qualidade de homens de confiança em negócios dirigidos à distância por Oliveira Costa - e outros dirigentes do BPN/Sociedade Lusa de Negócios (SLN).