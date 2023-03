"É um problema transversal." Autoeuropa interrompe produção por falta de peças

© Paulo Spranger/Global Imagens (arquivo)

A linha de montagem de veículos da fábrica da Autoeuropa está parada há dois dias por falta de peças. O problema é transversal às várias fábricas da empresa por toda a Europa e não está posta de parte a possibilidade de a interrupção voltar a ocorrer nos próximos dias.

"Sei que algumas das peças são caixas de velocidade, mas é um leque variado de componentes que está a falhar. Não é especificamente só essa, são outras que originam a paragem da produção. Isto é um problema transversal. Pelo menos no nosso grupo, há várias fábricas que já pararam, inclusive Espanha e Alemanha, que já têm tido períodos de paragem. Isto é um problema global, infelizmente", disse à TSF o coordenador da comissão de trabalhadores da Autoeuropa, Rogério Nogueira.

O trabalhador da empresa refere que a falta de peças "afetou tudo".

"Isto é uma produção em cadência. Parando uma parte, para todo o processo para trás. A linha de montagem funciona assim. Neste momento, com o fim da Volkswagen Sharan no mês de outubro do ano passado, o único veículo que agora produzimos, isso é público, é o Volkswagen T-ROC", explica.

E o problema pode voltar a acontecer nos próximos tempos: "Hoje foi-nos informado, numa reunião com os recursos humanos, que é provável que possam existir novas paragens. No entanto, a empresa também informou que está a fazer todos os esforços para normalizar a produção e tentar garantir com os fornecedores todas as peças que estão em falta."

No que toca aos trabalhadores e respetivos rendimentos, Rogério Nogueira assegura que nenhum vai sair prejudicado pela interrupção da produção da Autoeuropa.

"O impacto é quase mínimo, porque nós temos a ferramenta dos 'down days', que os dias são colocados e os trabalhadores estão em casa e a receber o ordenado", garante.