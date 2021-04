Estacionamento em Lisboa continua a ser gratuito até 14 de abril

Lisboa © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Em Lisboa, quem se desloca de carro pode continuar a contar com estacionamento gratuito por mais alguns dias. O Diário de Notícias adianta que o estacionamento só deverá começar a ser pago no dia 14 de abril, e não na segunda-feira, como estava previsto.

É a Câmara de Lisboa que propõe o novo calendário, para que a assembleia municipal se possa pronunciar, como é obrigatório. Esta sexta-feira será votada a proposta a reposição do pagamento do estacionamento, mas uma fonte da autarquia revelou ao Diário de Notícias que a data vai ser adiada para 14 de abril.

O problema com a data inicialmente avançada era a entrada em vigor da medida de fim da gratuitidade sem que tivesse sido submetida à assembleia municipal. O novo plano prevê que o fim da suspensão do pagamento seja votado a 13 de abril, para entrar em vigor no dia seguinte.

De acordo com o Diário de Notícias, é expectável que o PSD vote contra a medida e que proponha uma extensão até julho. O CDS tinha sugerido que a gratuitidade vigorasse até 19 de abril, data em que os alunos do ensino secundário e do superior retomam as aulas. A data coincide também com a reabertura das lojas e restaurantes, cinemas, teatros e salas de espetáculos.

Para as equipas de saúde que estão envolvidas no combate à pandemia a medida vai estender-se além de 14 de abril.

