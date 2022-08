Galp vai aumentar preço do gás em outubro

© Amin Chaar / Global Imagens

A Galp confirmou esta quarta-feira à TSF que, à semelhança da EDP Comercial, também vai aumentar o preço do gás em outubro, mas ainda não revela qual será o valor desse aumento.

"Face à volatilidade do mercado e ao respetivo aumento do custo do gás, a Galp confirma que irá proceder a um aumento dos preços do gás em outubro numa ordem de grandeza a indicar brevemente", pode ler-se na nota enviada à TSF.

Esta posição da Galp sabe-se depois de a EDP Comercial anunciar que vai aumentar o preço do gás às famílias em média 30 euros mensais, mais taxas e impostos, a partir de outubro, devido à escalada de preços nos mercados internacionais e após um ano sem atualizações.

O preço do gás natural na Europa ultrapassou esta quarta-feira os 300 euros por megawatt/hora (MWh), um máximo desde o recorde histórico registado no início de março, no início da invasão russa da Ucrânia.