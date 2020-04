Governo cria gabinete de crise para apoio às empresas

Gabinete foi criado após pedido da CCIP © Pixabay

Por Hugo Neutel 07 Abril, 2020 • 08:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ministério da Economia criou um gabinete de apoio às empresas para esclarecer e facilitar o acesso das companhias às ajudas lançadas pelo governo. A estrutura entra em funcionamento esta terça-feira, dia 7 de abril.

O gabinete de crise foi um pedido da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP), que considerou "urgente garantir o acesso das empresas aos pacotes de ajuda financeira", referindo que "existe um bloqueio generalizado motivado pela pouca clareza de comunicação e alterações constantes das informações de acesso às medidas".

A CCIP exigiu por isso a criação de um "gabinete de crise que fique responsável por promover a partilha de informação, emanada pelo Governo, para as empresas e também partilhar com este, as preocupações e dúvidas dos empresários de forma a facilitar o acesso às linhas de apoio."

O canal de comunicação com o tecido empresarial tem por objetivo "prestar apoio e esclarecimento das dúvidas das empresas e reportará ao Ministério os resultados deste acompanhamento".

As empresas podem aceder aqui ao gabinete ou através do número de telefone 213 224 056.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19