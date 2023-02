Inquilinos satisfeitos com as propostas do Governo para a habitação

Romão Lavadinho, presidente da Associação dos Inquilinos Lisbonenses © Pedro Rocha/Global Imagens (arquivo)

Por TSF 17 Fevereiro, 2023 • 12:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Associação Lisbonense dos Inquilinos é das primeiras a congratular-se com as medidas anunciadas pelo governo para combater a crise na habitação, nomeadamente a limitação ao aumento das rendas.

António Costa, explicou na quinta-feira, na conferência de imprensa sobre o pacote de medidas da habitação, que "para novos contratos a nova renda deve resultar da soma da última renda praticada com as atualizações que poderiam ter sido feitas no período do contrato"

Além destes dois critérios, o valor da nova renda poderá ainda ter em conta o objetivo de inflação de 2% definido pelo Banco Central Europeu (BCE).

Para Romão Lavadinho, esta limitação é "bastante positiva", permitindo acabar com muitas ações de despejo. "Vai deixar de haver esta especulação que é insanável", disse o presidente, em declarações à TSF.

"Vai deixar de haver esta especulação que é insanável" 00:00 00:00

No entanto, Romão Lavadinho teme que as medidas não tenham os resultados esperados nas casas devolutas.

Questionado sobre a linha de crédito que o Governo está a preparar para que os municípios façam obras em casa devoluto, o presidente da Associação Lisbonense dos Inquilinos considerou ser uma ajuda, mas lembra que os proprietários têm de ser avisados que estão autorizados a fazer isso.

"O Governo não pode chegar aqui e dizer 'a sua casa está devoluto e vou tomar conta dela'. Tem de tomar algumas medidas, especialmente fazer algum decreto que resolva esse problema", disse.