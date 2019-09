Cofina chega a acordo com Prisa para compra da dona da TVI

Por Lusa 21 Setembro, 2019 • 09:19 Partilhar este artigo Facebook

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Cofina adianta que, na sequência da celebração, no dia 20 de setembro, de um contrato de compra e venda de ações com a Prisa - Promotora de Informaciones para a compra de ações da totalidade da Vertix SGPS, que detém 94,69% dos direitos de voto da Media Capital, a dona do Correio da Manhã vai lançar uma Oferta Pública geral e voluntária de aquisição (OPA) sobre a totalidade das ações da dona da TVI.

"O objeto da oferta é constituído pela totalidade das 84.513.180 ações ordinárias, escriturais e nominativas, com o valor nominal de 1,06 euros, representativas do capital social e dos direitos de voto da sociedade visada", refere a Cofina.

Na pasada semana, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários CMVM) suspendeu a negociação das ações da Cofina e da Media Capital. A Cofina detém Correio da Manhã, CM TV, Sábado, Record, Jornal de Negócios, entre outros. A Media Capital detém os canais TVI, a rádio Comercial, entre outros meios.

(notícia em atualização)