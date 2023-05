Iogurte líquido, brócolos e outros seis produtos com IVA zero estão mais caros

Na quarta-feira o cabaz alimentar da Deco valia 222,62 euros © Nuno Pinto Fernandes/Global Imagens (arquivo)

Por Guilhermina Sousa com Cátia Carmo 04 Maio, 2023 • 17:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O preço do cabaz alimentar de 63 produtos da Deco está em queda há quase um mês, mas, ainda assim, há um conjunto de bens essenciais com IVA zero que não para de subir.

O iogurte líquido de morango é o produto que mais aumentou. A 26 de abril, o pack de quatro custava 2,5 euros, enquanto a 3 de maio o preço estava fixado nos 2,24 euros, um acréscimo de cerca de 10%.

Perceba as alterações nos preços 00:00 00:00

Além do iogurte, mais sete produtos da lista de bens com IVA zero aumentaram na última semana: brócolos, cereais, grão cozido, flocos de cereais, óleo alimentar 100% vegetal, carapau e pão de forma sem côdea.

Apesar de não estarem isentos de IVA, também o café torrado moído e o peixe-espada preto registaram subidas de preço, estando 16 cêntimos e 6 cêntimos mais caros, respetivamente.

As contas da Deco mostram, no entanto, que o preço do cabaz alimentar, no geral, tem diminuído. Na quarta-feira o cabaz alimentar valia 222,62 euros, enquanto a 5 de abril valia 226,98 euros.