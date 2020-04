Maioria dos novos desempregados perderam trabalhos a prazo

© João Relvas/Lusa

Por Nuno Guedes 21 Abril, 2020 • 11:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A maioria dos novos inscritos nos centros de emprego, em março, foram trabalhadores que estavam até aí a prazo nos seus empregos.

É isso que revelam os dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) que também mostram que no mês de arranque da Covid-19 em Portugal foram poucos os concelhos onde o desemprego não aumentou.

Pelas contas feitas pela TSF, dos 278 municípios do Continente apenas 36 não registaram uma subida no número de inscritos no IEFP.

O mês de março acabou com 321 mil desempregados nos centros de emprego do Continente, sendo que, destes, 51.432 inscreveram-se nesse mês, mais 14 mil que em fevereiro (+38%).

Destes 51 mil, 27,6 mil (+80% que em fevereiro) tinham até essa altura um trabalho não permanente que acabou e não foi renovado.

Do lado dos despedidos estes subiram 115% para 10,5 mil novos inscritos, num aumento para mais do dobro em apenas um mês.

Por grupos etários, o mais afetado, +13% de inscritos no IEFP, foi o grupo dos 25 aos 34 anos, seguido dos 35 aos 54 anos com +11%.

Nos extremos, as faixas etárias abaixo dos 25 anos e acima dos 55 foram as menos afetadas com o aumento do desemprego (+6%).

Por profissões, o maior aumento de desempregados aconteceu nos "trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices (+20,2%), seguido dos "operadores de instalações e máquinas e trabalhadores da montagem" (+13,6%) e dos "agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura, pesca e floresta" (+10%).

Na área dos serviços a mais afetada, dando razão a quem teme um efeito da Covid-19 sobre a compra e venda de casas, foram as "atividades imobiliárias, administrativas e dos serviços de apoio" desse setor.

Por ser uma área que reúne muitas pessoas, em números absolutos (e não em percentagem) o imobiliário é o setor onde o número de desempregados registados no IEFP mais aumentou em março, com mais 11 mil pessoas à procura de trabalho.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19