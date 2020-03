Lay-off na TAP: "É muito difícil que uma empresa sem atividade mantenha todos os postos de trabalho"

Siza Vieira assegura que o Governo ainda não foi notificado "de nenhum pedido de lay-off apresentado pela TAP" © Diana Quintela/Global Imagens

Por Rui Polónio com Helena Vieira 31 Março, 2020 • 11:12 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Siza Vieira admite que "muito difícil é muito difícil que uma empresa que não tem atividade mantenha todos os postos de trabalho funcionais". O ministro da Economia lembra que, "neste momento toda a indústria da aviação civil, a nível mundial, está a conhecer grandes dificuldades", acrescentado que aquilo que está a acontecer um pouco por todo o mundo são despedimentos em massa nesta indústria", afirma o ministro em entrevista à TSF.

Apesar de o Governo não ter sido notificado "de nenhum pedido de lay-off apresentado pela TAP", Pedro Siza Vieira diz que o Governo simplificou o acesso a este regime como forma de assegurar que não existam despedimentos as empresas afetadas pela quebra da atividade económica durante a pandemia.

Ouça as declarações do ministro Siza Vieira na TSF 00:00 00:00

Recusando pronunciar-se sobre uma eventual nacionalização da companhia área, Siza Vieira assegura que o Estado não deixará de "assegurar a preservação" do valor da empresa.

A TAP reuniu-se esta segunda-feira com todos os sindicatos representativos dos trabalhadores e com a Comissão de Trabalhadores.

No final da reunião, o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil informou os associados que a TAP, "devido ao cancelamento de todos os seus voos para o mês de abril, pretende colocar em regime de lay-off os seus pilotos"

Contactada pela TSF, a transportadora garante que ate agora ainda não notificou qualquer trabalhador.

De acordo com SIC Notícias, a medida tomada pela companhia aérea vai abranger todas as classes profissionais, incluindo pilotos e pessoal de bordo e foi tomada após reuniões entre a administração da empresa e os sindicatos.



O canal de televisão adianta ainda que a TAP vai passar apenas a realizar as ligações entre Açores, Madeira e o continente a partir do dia 1 de abril, ou seja ficarão suspensas as ligações entre Lisboa e Porto, assim como todos os voos internacionais.

O 'lay-off' simplificado (que permite a redução temporária do período normal de trabalho ou a suspensão de contrato de trabalho) entrou em vigor na sexta-feira e é uma das medidas excecionais aprovadas pelo Governo para manutenção dos postos de trabalho no âmbito da crise causada pela pandemia de Covid-19.

As empresas que aderirem podem suspender o contrato de trabalho ou reduzir o horário dos trabalhadores que, por sua vez, têm direito a receber dois terços da remuneração normal ilíquida, sendo 70% suportada pela Segurança Social e 30% pela empresa.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19