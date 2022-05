Navio com gás natural russo deve chegar a Sines esta quinta-feira

O navio Vladimir Vize fotografado à chegada a Sines, a 5 de março © Tiago Canhoto/Lusa

Há um navio tanque com pavilhão das Bahamas e carga de gás natural liquefeito (GNL) russo a caminho do porto de Sines, avança o jornal Público. A chegada da embarcação está prevista para as 6h00 desta quinta-feira, depois de uma viagem iniciada a 25 de abril a partir do porto de Sabetta, na Rússia.

O navio - batizado com o nome do explorador russo Georgiy Ushakov - tem a bordo a segunda carga de gás transportada para Portugal desde o início da invasão russa da Ucrânia: o primeiro tinha sido o navio Vladimir Vize, com bandeira de Hong Kong.

O navio comandado por Anatoliy Matronyuk e que vai chegar a Sines está registado em Nassau como propriedade da empresa DY Tankers Ltd, segundo o site vesselfinder.com.

O armador é, segundo o Porto de Sines, a TC LNG Explorer V LLC e o agente de navegação é a Orey Comércio e Navegação, S.A.

Neerlandeses e suecos já recusaram navios

O caso é contado pelos norte-americanos do Business Insider: já houve recusas, por parte de estivadores holandeses e suecos, em descarregar navios com carga russa em nome da "solidariedade internacional".

O líder da federação de sindicatos do comércio dos Países Baixos, Niek Stam, explicou que "se os estivadores de qualquer parte do mundo recusarem a carga", então os neerlandeses também a recusarão.

No caso, o navio no centro da trama é o Sunny Liger, a quem foi recusada entrada num porto sueco e em dois neerlandeses. A navegar sob bandeira das Ilhas Marshall, está ancorado ao largo do porto de IJmuiden, perto de Amesterdão, segundo o site Marine Traffic, depois de ter saído de Primorsk a 24 de abril com 60 mil toneladas de diesel.

Passou pela Suécia, onde lhe foi recusada a entrada, e dirigiu-se aos Países Baixos, levando negas inicias de Amesterdão e Roterdão, conta o responsável dos sindicatos neerlandeses.

O ministro dos Negócios Estrangeiros dos Países Baixos, Wopke Hoekstra, já fez notar que, por navegar sob bandeira das Ilhas Marshall, o Sunny Liger não está impedido de entrar em portos da União Europeia e a carga que transporta não está sob embargo.