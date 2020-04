Para 11 mil empresas tem sido o lay off complicado

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Por José Milheiro 30 Abril, 2020 • 08:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Há onze mil as empresas penalizadas pelo erro da Segurança Social que terão de repetir o envio de documentação.

Trata-se de empresas que aderiram ao lay off simplificado e entregaram a documentação completa e correta, mas devido a uma problema técnico a Segurança Social alega que falta o número de identificação bancária (IBAN) para a transferência da verba destinada ao pagamento dos salários.

Quando recebem um email para corrigir a falta do IBAN, os empresários acabam por ser direcionados para uma página da Segurança Social Direta, onde o número da conta bancária já está pré-preenchido.

Sem a transferência da Segurança Social, o apoio ao ordenado dos trabalhadores em lay off não vai ser pago, apesar de ser já o último dia do mês.

Para tentar resolver o problema, esta semana a Segurança Social está a pedir aos empresários que têm processos pendentes que enviem de novo toda a documentação. As folhas de cálculo e PDF devem voltar a ser enviados, e de forma comprimida (numa pasta zipada).

O jornalista José Milheiro explica o que está em causa 00:00 00:00

Outro problema na atribuição dos apoios tem a ver com alegadas falhas dos patrões no pagamento das prestações da Segurança Social. Os descontos de fevereiro tinham que ser pagos até ao dia 20 de março, mas devido à crise o Governo deu mais dez dias para o pagamento.

Ora, os serviços da Segurança Social não fizeram caso desta moratória e aplicaram as multas e com coimas, devido às quais o apoio ao lay off das empresas não pode ser apreciado.

A sucessão de problemas na atribuição dos apoios já levou a bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados a lançar uma acusação contra a Segurança Social, que, diz, "não tem estado à altura daquilo que são as necessidades dos contribuintes".

Numa conferência virtual na Ordem dos Contabilistas Paula Franco acusou a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, do Ana Mendes Godinho, de "falta de humildade e de reconhecimento dos erros".

"Quase mendigamos por esclarecimentos". Falta informação e clarificação aos contabilistas certificados, alerta Paula Franco, exigindo consequências politicas.

Esta quarta-feira à noite, o ministro da Economia admitiu que o Governo defraudou expectativas ao não assegurar o pagamento do lay-off de forma massiva até ao dia 28 de abril. Pedro Siza Vieira, em entrevista à SIC Notícias, garante que tudo será processado até ao dia 5 de maio.

"Já foram efetuados pagamentos no dia 24, dia 28, vão ser feitos mais pagamentos no dia 30 e ainda no dia 5 de maio. Estes pagamentos dizem respeito aos pedidos de lay-off que entraram antes do dia 10 de abril. Foi virtualmente impossível à máquina da Segurança Social processar todos pagamentos que entraram depois e assegurar os pagamentos nas datas a que, originalmente, gostaríamos de tê-lo feito", justificou Pedro Siza Vieira.

"O nosso objetivo era que todos estes pagamentos estivessem feitos antes do final do mês para que os empresários já tivessem o dinheiro em caixa antes de terem de fazer o pagamento. Sei que isto vai criar stress e, eventualmente, alguns atrasos no pagamento das compensações retributivas mas, na verdade, tivemos 95 mil pedidos de lay-off que tiveram de ser processados por uma máquina que não tem esta capacidade", explicou o ministro da Economia.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19